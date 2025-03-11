Un servizio aereo tipico delle zone montane

Luca Bianchi | 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un servizio aereo tipico delle zone montane' è 'Elisoccorso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELISOCCORSO

Perché la soluzione è Elisoccorso? L'ELISOCCORSO rappresenta un servizio aereo fondamentale nelle aree montane, dove le strade spesso risultano impraticabili o pericolose. Questo mezzo permette di intervenire rapidamente in situazioni di emergenza, come incidenti o malori improvvisi, garantendo il trasferimento tempestivo di persone bisognose di cure mediche urgenti. La sua presenza è essenziale per assicurare sicurezza e assistenza in territori difficili da raggiungere con i mezzi terrestri. La capacità di operare in condizioni estreme lo rende un elemento imprescindibile nel soccorso alpino.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un servizio aereo tipico delle zone montane". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Un servizio aereo tipico delle zone montane nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Elisoccorso

In presenza della definizione "Un servizio aereo tipico delle zone montane", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un servizio aereo tipico delle zone montane" conferma che la soluzione 'Elisoccorso' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Elisoccorso

E Empoli
L Livorno
I Imola
S Savona
O Otranto
C Como
C Como
O Otranto
R Roma
S Savona
O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un servizio aereo tipico delle zone montane" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Elisoccorso' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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