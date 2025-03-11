La scatola della mente

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La scatola della mente' è 'Cranio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CRANIO

Come completare la definizione Definizione: La scatola della mente

La scatola della mente Risposta: CRANIO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: C_____

C_____ Inizia con: C

C Finisce con: O

Perché la soluzione è Cranio? Il cranio è la struttura ossea che protegge e sostiene il cervello, la scatola della mente, luogo delle nostre idee, pensieri e ricordi. Attraverso questa protezione, il cervello può svolgere le sue funzioni senza subire danni esterni. La forma e la composizione del cranio sono fondamentali per mantenere stabile e sicuro il contenuto che custodisce. La sua importanza si evidenzia nella protezione delle attività cognitive e delle sensazioni che ci permettono di interagire con il mondo.

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Nei cruciverba, 'La scatola della mente' si risolve con Cranio

Per risolvere la definizione "La scatola della mente", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cranio'.

Schemi utili per Cranio

Schema parole: 6

La soluzione inizia con C

La soluzione finisce con O

Schema iniziale: C_____

Schema finale: __ANIO

Le 6 lettere della soluzione Cranio

C Como R Roma A Ancona N Napoli I Imola O Otranto

La soluzione 'Cranio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La scatola della mente". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.