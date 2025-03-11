La scatola della mente
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La scatola della mente' è 'Cranio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CRANIO
Come completare la definizione
- Definizione: La scatola della mente
- Risposta: CRANIO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: C_____
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Perché la soluzione è Cranio? Il cranio è la struttura ossea che protegge e sostiene il cervello, la scatola della mente, luogo delle nostre idee, pensieri e ricordi. Attraverso questa protezione, il cervello può svolgere le sue funzioni senza subire danni esterni. La forma e la composizione del cranio sono fondamentali per mantenere stabile e sicuro il contenuto che custodisce. La sua importanza si evidenzia nella protezione delle attività cognitive e delle sensazioni che ci permettono di interagire con il mondo.
Nei cruciverba, 'La scatola della mente' si risolve con Cranio
Per risolvere la definizione "La scatola della mente", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cranio'.
Schemi utili per Cranio
- Schema parole: 6
- La soluzione inizia con C
- La soluzione finisce con O
- Schema iniziale: C_____
- Schema finale: __ANIO
Le 6 lettere della soluzione Cranio
La soluzione 'Cranio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La scatola della mente". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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