BESCIAMELLA

Curiosità e Significato di Besciamella

Perché la soluzione è Besciamella? La besciamella è una salsa cremosa a base di burro, farina e latte, utilizzata per arricchire e rendere più morbide le lasagne al forno. È fondamentale per creare quella consistenza vellutata e delicata che contraddistingue questo piatto italiano, conferendo sapore e eleganza alla preparazione. In cucina, la besciamella rappresenta l'ingrediente che trasforma le lasagne in un vero e proprio comfort food.

Come si scrive la soluzione Besciamella

B Bologna

E Empoli

S Savona

C Como

I Imola

A Ancona

M Milano

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

