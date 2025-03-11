È a capo di un dicastero

SOLUZIONE: MINISTRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È a capo di un dicastero" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È a capo di un dicastero". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Ministro? Il ministro è la figura che guida un dipartimento del governo, assumendo responsabilità e decisioni importanti per il funzionamento dell'ente. È incaricato di elaborare politiche, coordinare le attività e rappresentare l'istituzione a livello nazionale e internazionale. La sua leadership è fondamentale per la gestione efficace delle questioni pubbliche e per l'attuazione delle leggi.

Per risolvere la definizione "È a capo di un dicastero", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È a capo di un dicastero" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ministro:

M Milano I Imola N Napoli I Imola S Savona T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È a capo di un dicastero" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

