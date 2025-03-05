Tipo di nastro adesivo

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tipo di nastro adesivo' è 'Scotch'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCOTCH

Perché la soluzione è Scotch? Lo scotch è un tipo di nastro adesivo molto diffuso, riconoscibile per la sua pellicola trasparente e la forza adesiva. È comunemente utilizzato in ambito domestico, scolastico e lavorativo per sigillare, riparare o fissare oggetti. La sua versatilità consente di applicarlo su varie superfici senza danneggiarle, grazie alla sua composizione che garantisce adesione efficace e rimozione pulita. La sua praticità lo rende uno degli strumenti più utilizzati nel quotidiano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tipo di nastro adesivo". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Tipo di nastro adesivo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Scotch

Questa pagina è dedicata alla definizione "Tipo di nastro adesivo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tipo di nastro adesivo" conferma che la soluzione 'Scotch' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Scotch

S Savona C Como O Otranto T Torino C Como H Hotel

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tipo di nastro adesivo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scotch' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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