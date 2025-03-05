Propria del jet

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Propria del jet' è 'Aerea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AEREA

Perché la soluzione è Aerea? La parola che si riferisce a qualcosa propria del jet si collega a un elemento che ha a che fare con il volo e l’atmosfera. Questa caratteristica riguarda le componenti o le proprietà legate all’aria, come la velocità, la pressione o il suono generato durante il movimento. La qualità aerodinamica e le caratteristiche che permettono al jet di volare efficacemente sono strettamente connesse con il concetto di aria, elemento essenziale per il funzionamento e le prestazioni di tali apparecchi.

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Propria del jet nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Aerea

Quando la definizione "Propria del jet" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Aerea'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Propria del jet

Propria del jet Risposta: AEREA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: A____

A____ Inizia con: A

A Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

A Ancona E Empoli R Roma E Empoli A Ancona

La soluzione 'Aerea' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Propria del jet". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.