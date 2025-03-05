Propria del jet
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Propria del jet' è 'Aerea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: AEREA
Perché la soluzione è Aerea? La parola che si riferisce a qualcosa propria del jet si collega a un elemento che ha a che fare con il volo e l’atmosfera. Questa caratteristica riguarda le componenti o le proprietà legate all’aria, come la velocità, la pressione o il suono generato durante il movimento. La qualità aerodinamica e le caratteristiche che permettono al jet di volare efficacemente sono strettamente connesse con il concetto di aria, elemento essenziale per il funzionamento e le prestazioni di tali apparecchi.
Propria del jet nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Aerea
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Propria del jet
- Risposta: AEREA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: A____
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Aerea' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Propria del jet". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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