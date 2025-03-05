Propria del jet

Vito Manzione | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Propria del jet' è 'Aerea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AEREA

Perché la soluzione è Aerea? La parola che si riferisce a qualcosa propria del jet si collega a un elemento che ha a che fare con il volo e l’atmosfera. Questa caratteristica riguarda le componenti o le proprietà legate all’aria, come la velocità, la pressione o il suono generato durante il movimento. La qualità aerodinamica e le caratteristiche che permettono al jet di volare efficacemente sono strettamente connesse con il concetto di aria, elemento essenziale per il funzionamento e le prestazioni di tali apparecchi.

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Propria del jet nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Aerea

Quando la definizione "Propria del jet" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Aerea'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Propria del jet
  • Risposta: AEREA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: A____
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

A Ancona
E Empoli
R Roma
E Empoli
A Ancona

La soluzione 'Aerea' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Propria del jet". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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