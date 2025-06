Pesce marino detto John Dory dagli inglesi nei cruciverba: la soluzione è Sanpietro

Home / Soluzioni Cruciverba / Pesce marino detto John Dory dagli inglesi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Pesce marino detto John Dory dagli inglesi' è 'Sanpietro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SANPIETRO

Curiosità e Significato di "Sanpietro"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Sanpietro, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sanpietro? Il Sanpietro è un pesce di mare noto per la sua forma appiattita e il caratteristico colore dorato, che lo rende facilmente riconoscibile. Il suo nome deriva dalla tradizione cristiana, associandolo a San Pietro, il quale secondo la leggenda sarebbe stato un pescatore. Questo pesce è molto apprezzato in cucina per la sua carne delicata e saporita, rendendolo un ingrediente prelibato in molte ricette di mare.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il migliore detto da JohnIl pesce detto anche cefaloPregiato pesce marino dotato di robusti canini

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sanpietro

Se ti sei imbattuto nella definizione "Pesce marino detto John Dory dagli inglesi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

N Napoli

P Padova

I Imola

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E R A I O I S I I P M O D E N R D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIRAMIDI DI EROSIONE" PIRAMIDI DI EROSIONE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.