Sa parlare senza muovere le labbra
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Sa parlare senza muovere le labbra' è 'Ventriloquo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: VENTRILOQUO
Perchè la soluzione è Ventriloquo? Un ventriloquo riesce a comunicare senza muovere le labbra, dando l'illusione che la voce provenga da un pupazzo o da un oggetto. È un'arte che richiede molta abilità nel controllare la respirazione e i movimenti, creando un effetto sorprendente e coinvolgente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Sa parlare senza muovere le labbra
- Risposta: VENTRILOQUO
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: V__________
- Inizia con: V
- Finisce con: O
Sa parlare senza muovere le labbra nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Ventriloquo
La soluzione associata alla definizione "Sa parlare senza muovere le labbra" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ventriloquo'.
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Ventriloquo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sa parlare senza muovere le labbra". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Descrivere senza parlare Detto senza parlare Recita senza parlare Detti senza parlare Imitata senza parlare
Altre definizioni collegate
Con parlare: Non sanno parlare ma sanno fare versi
Con senza: Tavole senza gambe
Con muovere: Gira per far muovere velivoli e navi