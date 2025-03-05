Sa parlare senza muovere le labbra

Vito Manzione | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Sa parlare senza muovere le labbra' è 'Ventriloquo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VENTRILOQUO

Perchè la soluzione è Ventriloquo? Un ventriloquo riesce a comunicare senza muovere le labbra, dando l'illusione che la voce provenga da un pupazzo o da un oggetto. È un'arte che richiede molta abilità nel controllare la respirazione e i movimenti, creando un effetto sorprendente e coinvolgente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Sa parlare senza muovere le labbra
  • Risposta: VENTRILOQUO
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Schema utile: V__________
  • Inizia con: V
  • Finisce con: O
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Ventriloquo'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Sa parlare senza muovere le labbra nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Ventriloquo

La soluzione associata alla definizione "Sa parlare senza muovere le labbra" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ventriloquo'.

Le 11 lettere della soluzione

V Venezia
E Empoli
N Napoli
T Torino
R Roma
I Imola
L Livorno
O Otranto
Q Quarto
U Udine
O Otranto

La soluzione 'Ventriloquo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sa parlare senza muovere le labbra". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Descrivere senza parlare Detto senza parlare Recita senza parlare Detti senza parlare Imitata senza parlare 

Altre definizioni collegate

Con parlare: Non sanno parlare ma sanno fare versi 

Con senza: Tavole senza gambe 

Con muovere: Gira per far muovere velivoli e navi 