Sa parlare senza muovere le labbra

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Sa parlare senza muovere le labbra' è 'Ventriloquo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VENTRILOQUO

Perchè la soluzione è Ventriloquo? Un ventriloquo riesce a comunicare senza muovere le labbra, dando l'illusione che la voce provenga da un pupazzo o da un oggetto. È un'arte che richiede molta abilità nel controllare la respirazione e i movimenti, creando un effetto sorprendente e coinvolgente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Sa parlare senza muovere le labbra

Sa parlare senza muovere le labbra Risposta: VENTRILOQUO

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: V__________

V__________ Inizia con: V

V Finisce con: O

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Sa parlare senza muovere le labbra nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Ventriloquo

La soluzione associata alla definizione "Sa parlare senza muovere le labbra" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ventriloquo'.

Le 11 lettere della soluzione

V Venezia E Empoli N Napoli T Torino R Roma I Imola L Livorno O Otranto Q Quarto U Udine O Otranto

La soluzione 'Ventriloquo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sa parlare senza muovere le labbra". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.