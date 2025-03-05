Ora è la Repubblica Democratica del Congo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ora è la Repubblica Democratica del Congo' è 'Zaire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZAIRE

Perché la soluzione è Zaire? Zaire è stato il nome adottato dalla Repubblica Democratica del Congo tra il 1971 e il 1997, riflettendo un periodo di forte identità politica e culturale sotto il governo di Mobutu Sese Seko. La scelta del nome rappresentava un tentativo di affermare una nuova identità nazionale, distinta dal passato coloniale e dalle influenze straniere. Durante questo periodo, Zaire si caratterizzò per un regime autoritario e un forte senso di unità nazionale, prima di tornare alla denominazione attuale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ora è la Repubblica Democratica del Congo". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Ora è la Repubblica Democratica del Congo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Zaire

La soluzione associata alla definizione "Ora è la Repubblica Democratica del Congo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ora è la Repubblica Democratica del Congo" conferma che la soluzione 'Zaire' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Zaire

Z Zara A Ancona I Imola R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ora è la Repubblica Democratica del Congo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Zaire' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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