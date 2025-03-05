Molto magri

Home / Soluzioni Cruciverba / Molto magri

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Molto magri' è 'Scarni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCARNI

Perché la soluzione è Scarni? Il termine indica persone con una struttura corporea sottile e poco robusta, spesso associata a una presenza fisica esile e delicata. Questo aggettivo descrive chi ha poco tessuto adiposo e muscolare, risultando visibilmente snello. La parola suggerisce una condizione di estrema magrezza, che può derivare da vari fattori come salute, alimentazione o caratteristiche genetiche. È usato comunemente per evidenziare un aspetto fisico particolarmente sottile e vulnerabile.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Molto magri" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Molto magri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Molto magri nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Scarni

La definizione "Molto magri" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Molto magri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Scarni:

S Savona C Como A Ancona R Roma N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Molto magri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo sono i tipi asciuttiSmilzi emaciatiAsciutti essenzialiMolto magri allampanatiMolto in FranciaMolto gustosiMolto redditiziaLunghissima auto molto scenografica fra