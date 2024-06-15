Smilzi emaciati

Home / Soluzioni Cruciverba / Smilzi emaciati

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Smilzi emaciati' è 'Scarni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCARNI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Smilzi emaciati" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Smilzi emaciati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Scarni? Le persone molto magre, con poche masse di tessuto adiposo e muscolare, mostrano una silhouette filiforme e fragile. La loro pelle appare tesa sui ossi sporgenti, spesso indicativa di una condizione di sottopeso o di malnutrizione. Questo stato può derivare da diverse cause, come malattie, digiuni prolungati o stili di vita poco equilibrati. La loro presenza suscita spesso preoccupazione, poiché può segnalare problemi di salute o di alimentazione.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Smilzi emaciati nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Scarni

Per risolvere la definizione "Smilzi emaciati", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Smilzi emaciati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Scarni:

S Savona C Como A Ancona R Roma N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Smilzi emaciati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo sono i tipi asciuttiMolto magriAsciutti essenzialiPallidi ed emaciatiGracili smilziSmilzi, tenui