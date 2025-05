Massaggio dall effetto esfoliante nei cruciverba: la soluzione è Scrubbing

SCRUBBING

Curiosità e Significato di "Scrubbing"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Scrubbing, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Il scrubbing è un trattamento esfoliante che coinvolge l'applicazione di una miscela di ingredienti abrasivi, come zucchero o sale, sulla pelle. Questo massaggio aiuta a rimuovere le cellule morte, migliorando la texture e la luminosità della pelle. Stimola anche la circolazione sanguigna, lasciando la pelle morbida e levigata, ideale per prepararla a ulteriori trattamenti.

Come si scrive la soluzione: Scrubbing

S Savona

C Como

R Roma

U Udine

B Bologna

B Bologna

I Imola

N Napoli

G Genova

