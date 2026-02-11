Un massaggio giapponese

Home / Soluzioni Cruciverba / Un massaggio giapponese

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un massaggio giapponese' è 'Shiatsu'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SHIATSU

Perché la soluzione è Shiatsu? Lo shiatsu è una tecnica di massaggio originaria del Giappone che utilizza pressioni con le mani sui punti specifici del corpo per favorire il benessere e riequilibrare l'energia. Questo metodo mira a stimolare la circolazione e alleviare tensioni muscolari, promuovendo una sensazione di relax profondo. È praticato sia come terapia complementare sia come pratica di cura personale, contribuendo a migliorare la salute generale e il equilibrio psico-fisico.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un massaggio giapponese" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un massaggio giapponese". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un massaggio giapponese nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Shiatsu

In presenza della definizione "Un massaggio giapponese", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un massaggio giapponese" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Shiatsu:

S Savona H Hotel I Imola A Ancona T Torino S Savona U Udine

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un massaggio giapponese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Tipo di massaggio orientale giaTecnica giapponese di massaggiUn locale pubblico giapponese con le geisheImportante marca giapponese di orologiCreature del folclore giapponeseShusaku narratore giapponese