Dotare un veicolo di un involucro esterno nei cruciverba: la soluzione è Carrozzare

Home / Soluzioni Cruciverba / Dotare un veicolo di un involucro esterno

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Dotare un veicolo di un involucro esterno' è 'Carrozzare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARROZZARE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Carrozzare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Carrozzare.

Perché la soluzione è Carrozzare? Carrozare significa dotare un veicolo di un involucro esterno, ovvero la struttura che copre e protegge le parti interne, come carrozzeria e rivestimenti. È il termine usato nel settore automobilistico per indicare l'operazione di assemblare o rifare la parte esterna di un'auto, migliorandone l’aspetto e la protezione. È fondamentale per dare personalità e funzionalità a un veicolo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L involucro esterno del semeUn veicolo a due ruoteUn veicolo di origini sconosciuteUn veicolo con i cingoliIl veicolo che può essere armato

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Dotare un veicolo di un involucro esterno"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

R Roma

R Roma

O Otranto

Z Zara

Z Zara

A Ancona

R Roma

E Empoli

I A L R L S E N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SORELLINA" SORELLINA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.