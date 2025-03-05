Bucare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Bucare' è 'Forare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FORARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Bucare" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Bucare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Forare? Il termine indica l'azione di creare un'apertura o un foro in un materiale, spesso usando uno strumento appuntito o affilato. È un gesto comune in lavori di falegnameria, edilizia o artigianato per inserire viti, chiodi o passare fili. La parola si riferisce quindi a produrre un'apertura attraverso una pressione o un'azione mirata. Questo processo permette di modificare la superficie o il volume di un oggetto per scopi pratici o decorativi.

Bucare nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Forare

La definizione "Bucare" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Bucare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Forare:

F Firenze O Otranto R Roma A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Bucare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

