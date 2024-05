Usare il trapano

Verbo

Transitivo

Curiosità su: Piercing o body piercing (dall'inglese to pierce, "perforare") indica la pratica di forare alcune parti superficiali del corpo allo scopo di introdurre oggetti in metallo (talvolta ornati con pietre preziose), osso, pietra o altro materiale, quale ornamento o pratica rituale. Le parti del corpo soggette a questa pratica sono: lobo dell'orecchio, sopracciglio, narice e setto nasale, labbro, lingua, capezzolo, ombelico e organi genitali (glande, prepuzio e scroto nell'uomo; piccole e grandi labbra, prepuzio clitorideo e Monte di Venere nella donna). I principali motivi che spingono a tale pratica, e che a volte sono i medesimi del tatuaggio, possono essere i più svariati e possono includere: religione, spiritualità, tradizione, moda, erotismo, conformismo o identificazione con una sottocultura. Il termine viene talvolta utilizzato impropriamente anche per definire la pratica del play piercing o needle play o "piercing temporaneo", che consiste nel forare parti del corpo temporaneamente, in connessione a pratiche BDSM o rituali/religiose, così come in uso, ad esempio, presso gli Aztechi.

forare (vai alla coniugazione)

trapassare un oggetto tramite un foro

Sillabazione

fo | rà | re

Pronuncia

IPA: /fo'rare/

Etimologia / Derivazione

dal latino forare

Sinonimi

bucare, pungere, punzecchiare, perforare, traforare, trapanare, trivellare, bucherellare, sforacchiare, crivellare; penetrare, trapassare

Parole derivate