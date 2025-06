Lavorare con il trapano nei cruciverba: la soluzione è Forare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lavorare con il trapano' è 'Forare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FORARE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Forare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Forare.

Perché la soluzione è Forare? Far lavorare con il trapano significa creare dei fori in materiali come legno, muro o plastica. La parola corretta è forare, che indica l'azione di perforare per inserire viti, tasselli o semplicemente per passare cavi. È un termine molto comune nel bricolage e nelle attività di costruzione, utilizzato per descrivere questa operazione fondamentale in molti lavori manuali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lavorare ai fornelliLavorare duramenteEra costretto a lavorare in cateneConsente alle neomamme di andare a lavorareBucate con il trapano

F Firenze

O Otranto

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

