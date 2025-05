Un arbusto per l arrosto nei cruciverba: la soluzione è Rosmarino

Home / Soluzioni Cruciverba / Un arbusto per l arrosto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un arbusto per l arrosto' è 'Rosmarino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROSMARINO

Curiosità e Significato di "Rosmarino"

Vuoi sapere di più su Rosmarino? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Rosmarino.

Il rosmarino è un arbusto aromatico originario del Mediterraneo, noto per le sue foglie aghiformi e il profumo intenso. Utilizzato frequentemente in cucina, arricchisce piatti a base di carne, come arrosti e grigliate, con il suo sapore distintivo. Oltre alle sue proprietà culinarie, è anche apprezzato per le sue potenziali proprietà benefiche.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ingrediente aromatico per le patate al fornoUn odore per l arrostoUn erba del cuocoArbusto per scopeTaglio di carne per l arrostoSi usa per arrotolare l arrosto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Rosmarino

Hai trovato la definizione "Un arbusto per l arrosto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

O Otranto

S Savona

M Milano

A Ancona

R Roma

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I C E D N C A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ACCIDENTI" ACCIDENTI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.