Si usa per arrotolare l arrosto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per arrotolare l arrosto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SPAGO

Significato/Curiosita : Si usa per arrotolare l arrosto

D'italia gli steli sottili, resistenti e lisci della spiga sono usati per arrotolare la pasta nella preparazione di fileda/fileja o anche maccarruna, detti... Lo spago, o gavetta, è un tipo di corda sottile. composto da uno o più trefoli di fibra tessile ritorti, quella maggiormente usata è il lino ma può essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

