Il protettore dei pasticcieri

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il protettore dei pasticcieri' è 'Santonorato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SANTONORATO

Perché la soluzione è Santonorato? Santonorato è il nome che identifica il protettore dei pasticcieri, figure spesso venerata nelle comunità dove questa professione è molto diffusa. La sua figura viene associata a valori di protezione e sostegno, simboli di conforto per coloro che dedicano la vita alla creazione di dolci e prodotti da forno. La figura di Santonorato viene spesso rappresentata con simboli legati alla panificazione e alla pasticceria, sottolineando il suo ruolo speciale. La devozione a questa figura si manifesta con preghiere e rituali specifici.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il protettore dei pasticcieri". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Il protettore dei pasticcieri nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Santonorato

La soluzione associata alla definizione "Il protettore dei pasticcieri" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il protettore dei pasticcieri" conferma che la soluzione 'Santonorato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Santonorato

S Savona A Ancona N Napoli T Torino O Otranto N Napoli O Otranto R Roma A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il protettore dei pasticcieri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Santonorato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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