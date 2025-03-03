Il protettore dei pasticcieri
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il protettore dei pasticcieri' è 'Santonorato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SANTONORATO
Perché la soluzione è Santonorato? Santonorato è il nome che identifica il protettore dei pasticcieri, figure spesso venerata nelle comunità dove questa professione è molto diffusa. La sua figura viene associata a valori di protezione e sostegno, simboli di conforto per coloro che dedicano la vita alla creazione di dolci e prodotti da forno. La figura di Santonorato viene spesso rappresentata con simboli legati alla panificazione e alla pasticceria, sottolineando il suo ruolo speciale. La devozione a questa figura si manifesta con preghiere e rituali specifici.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il protettore dei pasticcieri". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Il protettore dei pasticcieri nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Santonorato
La soluzione associata alla definizione "Il protettore dei pasticcieri" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il protettore dei pasticcieri" conferma che la soluzione 'Santonorato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Santonorato
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il protettore dei pasticcieri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Santonorato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il protettore dei calzolaiEra un protettore di capiIl dio greco che era protettore della forza generatrice maschileAntico dio egizio protettore degli artigianiIl santo protettore
S O U U N O R S M U R C H