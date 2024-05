La Soluzione ♚ Antico dio egizio protettore degli artigiani La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PTAH . Ecco la soluzione verificata per la definizione Antico dio egizio protettore degli artigiani. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Antico dio egizio protettore degli artigiani: egizio inpw o anepw: inepu, inpu, probabilmente pronunciato anapa) è una divinità egizia appartenente alla religione dell'antico egitto. era il dio della... Pta ("creatore") (o Tanen, Ta-tenen, Tathenen, Pete, Phtha, nell'Aida di Verdi: Fthà) è una divinità egizia appartenente alla religione dell'antico Egitto, dio creatore, demiurgo della città di Menfi, patrono degli artigiani e degli architetti nonché dio del sapere e della conoscenza. Lui stesso fu ingegnere, muratore, fabbro, artista. Api era il suo oracolo. Fu connesso con le divinità Sokar e Osiride, che insieme costituirono Ptah-Seker-Osiride. Come Tanen, Pta era conosciuto come divinità ctonia. Fu sposato con Sekhmet o (secondo poche fonti) Bastet. Fra i suoi figli: Nefertum, Mihos e Imhotep. Nell'iconografia è raffigurato come un ...

