Guscio per lo smartphone

Home / Soluzioni Cruciverba / Guscio per lo smartphone

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Guscio per lo smartphone' è 'Cover'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COVER

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Guscio per lo smartphone" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Guscio per lo smartphone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Cover? Una cover è un accessorio progettato per proteggere lo smartphone da danni causati da urti, graffi o cadute. Questa protezione esterna avvolge il dispositivo, mantenendolo al sicuro durante l'uso quotidiano. La cover può essere realizzata con diversi materiali come silicone, plastica o gomma, offrendo anche un tocco di stile personalizzato. La presenza di una cover permette di preservare l'integrità del telefono e di prolungarne la durata. La scelta di una cover adeguata rappresenta una precauzione importante.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Guscio per lo smartphone nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cover

La definizione "Guscio per lo smartphone" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Guscio per lo smartphone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Cover:

C Como O Otranto V Venezia E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Guscio per lo smartphone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il guscio del telefoninoIl remake d una vecchia canzone di successoRifacimento di un branoIl guscio che riveste e protegge lo smartphoneIl guscio che protegge lo smartphoneL autoscatto con lo smartphoneLo legge lo smartphoneL asta per fotografarsi con lo smartphone