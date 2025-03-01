Sta dalla parte di uno dei due contendenti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sta dalla parte di uno dei due contendenti' è 'Torto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TORTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sta dalla parte di uno dei due contendenti" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sta dalla parte di uno dei due contendenti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Torto? Essere dalla parte di uno dei due contendenti significa condividere le ragioni o le accuse di uno, spesso ignorando le ragioni dell'altro. Quando si sceglie di schierarsi senza considerare tutti gli aspetti, si può essere visti come qualcuno che giustifica un comportamento sbagliato. Questo atteggiamento può portare a giudizi più severi e a considerare le azioni di chi si appoggia come ingiuste o sbagliate. In questi casi, si parla di colpevolezza.

In presenza della definizione "Sta dalla parte di uno dei due contendenti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sta dalla parte di uno dei due contendenti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Torto:

T Torino O Otranto R Roma T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sta dalla parte di uno dei due contendenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

