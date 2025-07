Lo ha chi sbaglia nei cruciverba: la soluzione è Torto

TORTO

Curiosità e Significato di Torto

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Torto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Torto? TORTO indica chi ha commesso un errore o ha sbagliato qualcosa. Deriva dal latino tortus, che significa storto o sbagliato. È usato spesso per sottolineare un'infrazione, un'azione sbagliata o una colpa. In breve, rappresenta la condizione di chi si trova in errore o ha fatto qualcosa di sbagliato, evidenziando il concetto di colpa o sbaglio.

Come si scrive la soluzione Torto

Se "Lo ha chi sbaglia" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

O Otranto

R Roma

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N V O C L I S O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SVINCOLO" SVINCOLO

