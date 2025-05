Il recipiente per bocconcini e croccantini nei cruciverba: la soluzione è Ciotola

CIOTOLA

Curiosità e Significato di "Ciotola"

La ciotola è un recipiente generalmente rotondo e poco profondo, utilizzato per contenere cibi solidi come bocconcini e croccantini. È spesso impiegata in cucina per servire alimenti, sia per animali domestici che per esseri umani, ed è disponibile in vari materiali come ceramica, plastica o metallo.

Recipiente dei barbieriIl recipiente per la sabbia o la farinaRecipiente di terracotta per l olioIl recipiente in vetro che deve essere restituitoRecipiente per le scarpe

Come si scrive la soluzione: Ciotola

C Como

I Imola

O Otranto

T Torino

O Otranto

L Livorno

A Ancona

