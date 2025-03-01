Prendono posto su treni e aerei

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Prendono posto su treni e aerei' è 'Passeggeri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PASSEGGERI

Perché la soluzione è Passeggeri? I passeggeri sono le persone che si spostano su treni e aerei, occupando i posti disponibili durante il viaggio. Sono coloro che viaggiano da un luogo all'altro per motivi di lavoro, vacanza o altri impegni. La loro presenza è fondamentale per il funzionamento dei mezzi di trasporto pubblici e privati. Sia che si tratti di breve o lunga percorrenza, i passeggeri contribuiscono a rendere vivo e attivo il sistema di mobilità.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Prendono posto su treni e aerei" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prendono posto su treni e aerei". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Prendono posto su treni e aerei" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prendono posto su treni e aerei" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Passeggeri:

P Padova A Ancona S Savona S Savona E Empoli G Genova G Genova E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prendono posto su treni e aerei" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

