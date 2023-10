I tifosi che in genere prendono posto nelle curve dello stadio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I tifosi che in genere prendono posto nelle curve dello stadio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ULTRAS

Significato/Curiosità : I tifosi che in genere prendono posto nelle curve dello stadio

Gli ultras sono appassionati tifosi che occupano le curve degli stadi, creando un'atmosfera unica durante le partite. Con un legame profondo alla squadra, gli ultras si distinguono per il loro sostegno fervente e la creatività nei cori e striscioni. Vestiti con colori distintivi, spesso coordinati con quelli della squadra del cuore, gli ultras trasmettono una passione viscerale attraverso coreografie elaborate e canti coordinati. La loro presenza è parte integrante della cultura calcistica, sebbene talvolta possano essere associati a comportamenti estremi. Gli ultras incarnano la fede incondizionata nella propria squadra, diventando una componente emozionante, sebbene controversa, dello spettacolo sportivo.

