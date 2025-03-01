Mascalzoni astuti nei cruciverba: la soluzione è Birbanti
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Mascalzoni astuti' è 'Birbanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
BIRBANTI
Curiosità e Significato di Birbanti
Hai risolto il cruciverba con Birbanti? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Birbanti.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Espedienti astutiCambiano esteti in astutiMascalzoni furfantiFurbetti mascalzoniPessimi soggetti mascalzoni
Come si scrive la soluzione Birbanti
Hai trovato la definizione "Mascalzoni astuti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 8 lettere della soluzione Birbanti:
