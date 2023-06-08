Furbetti mascalzoni
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SOLUZIONE: BIRBONI
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Perché la soluzione è Birboni? I birboni sono persone che si comportano in modo scaltro e disonesto, cercando di ingannare gli altri per ottenere vantaggi personali. Spesso agiscono in modo furtivo, senza scrupoli, e approfittano della buona fede di chi li circonda. La loro attitudine li rende insospettabili all’inizio, ma alla fine si scopre sempre il loro vero carattere. È meglio stare attenti a chi si fida troppo facilmente.
Furbetti mascalzoni nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Birboni
La definizione "Furbetti mascalzoni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Birboni'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Furbetti mascalzoni
- Risposta: BIRBONI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: B______
- Inizia con: B
- Finisce con: I
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Birboni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Furbetti mascalzoni". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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Con mascalzoni: Furfanti, mascalzoni