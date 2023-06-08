Furbetti mascalzoni

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Furbetti mascalzoni' è 'Birboni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BIRBONI

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Perché la soluzione è Birboni? I birboni sono persone che si comportano in modo scaltro e disonesto, cercando di ingannare gli altri per ottenere vantaggi personali. Spesso agiscono in modo furtivo, senza scrupoli, e approfittano della buona fede di chi li circonda. La loro attitudine li rende insospettabili all’inizio, ma alla fine si scopre sempre il loro vero carattere. È meglio stare attenti a chi si fida troppo facilmente.

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Furbetti mascalzoni nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Birboni

La definizione "Furbetti mascalzoni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Birboni'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Furbetti mascalzoni

Furbetti mascalzoni Risposta: BIRBONI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: B______

B______ Inizia con: B

B Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

B Bologna I Imola R Roma B Bologna O Otranto N Napoli I Imola

La soluzione 'Birboni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Furbetti mascalzoni". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.