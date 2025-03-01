Lo ha girato chi ha viaggiato molto
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo ha girato chi ha viaggiato molto' è 'Mondo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MONDO
Perchè la soluzione è Mondo? Chi ha attraversato tanti luoghi ha portato con sé storie e ricordi del mondo. Le sue esperienze si riflettono in ogni dettaglio, come un mosaico di culture e paesaggi diversi. La sua vita è un viaggio continuo che arricchisce chi ascolta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo ha girato chi ha viaggiato molto
- Risposta: MONDO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: M____
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Lo ha girato chi ha viaggiato molto nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Mondo
In presenza della definizione "Lo ha girato chi ha viaggiato molto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mondo'.
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Mondo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo ha girato chi ha viaggiato molto". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con girato: Girato, cambiato di verso
Con molto: Molto pericolosi per la salute