Ha conseguito una laurea nei cruciverba: la soluzione è Dottore

Home / Soluzioni Cruciverba / Ha conseguito una laurea

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ha conseguito una laurea' è 'Dottore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOTTORE

Curiosità e Significato di "Dottore"

Vuoi sapere di più su Dottore? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Dottore.

Perché la soluzione è Dottore? La parola dottore si riferisce a una persona che ha conseguito un titolo di laurea, spesso in ambito universitario, e ha quindi acquisito competenze specifiche in un determinato campo. Questo termine è comunemente associato a professioni come quella medica, ma può anche riguardare esperti in vari settori, dall'ingegneria alla letteratura. Essere chiamato dottore rappresenta un riconoscimento del proprio impegno accademico e della formazione ricevuta.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una battuta di B. PhillipsIl titolo di chi si è laureatoElabora pensieri filosoficiHa conseguito il brevettoHa battuto il settimoHa inizio subito dopo la partenza

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Dottore

Stai cercando la risposta alla definizione "Ha conseguito una laurea"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L D A E R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LEADER" LEADER

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.