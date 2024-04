La Soluzione ♚ Ha conseguito il brevetto La definizione e la soluzione di 6 lettere: Ha conseguito il brevetto. PILOTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ha conseguito il brevetto: Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su pilota ( approfondimento) m e f sing (professione) (aeronautica) (militare) chi conduce un aeromobile in volo si può possedere un aereo leggero solo con una licenza da pilota Voce verbale pilota terza persona singolare dell'indicativo presente di pilotare seconda persona singolare dell'imperativo presente di pilotare Sillabazione pi | lò | ta Pronuncia IPA: /pi'lta/ Etimologia / Derivazione da pedota a sua volta dal greco antico pd ovvero "remo, timone" Sinonimi campione, esemplare, guida, modello, prototipo

(di auto, moto) autista , conducente, guidatore, manovratore

autista , conducente, guidatore, manovratore (di aereo) aviatore, aviatrice

aviatore, aviatrice (marina) timoniere

timoniere ( antico ) nocchiere,

nocchiere, (di elicotteri) elicotterista

elicotterista (terza persona singolare dell'indicativo presente di pilotare di veicolo) guida, manovra, governa, conduce, dirige, porta

guida, manovra, governa, conduce, dirige, porta (senso figurato) reggere, è a capo, è alla testa, gestisce, amministra Contrari (terza persona singolare dell'indicativo presente di pilotare)obbedisce, esegue Parole derivate astropilota, autopilota, copilota, fantapilota, pilotina Varianti pedota, pedoto, pedotta, pedotto, piloto Altre Definizioni con pilota; conseguito; brevetto; Guida bolidi o aerei; Si innesta quello automatico; La professione di Jet McQuack in Duck Tales; Sono autorizzati a utilizzare un brevetto;

