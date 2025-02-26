Scapole costole rotule

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Scapole costole rotule' è 'Ossa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSSA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Scapole costole rotule" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scapole costole rotule". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Ossa? Le scapole, le costole e le rotule sono tutte ossa che compongono lo scheletro umano. Le scapole, chiamate anche ossa della spalla, si trovano nella parte superiore della schiena e contribuiscono alla mobilità delle braccia. Le costole formano la gabbia toracica proteggendo organi vitali come il cuore e i polmoni. Le rotule, o ossa del ginocchio, sono piccole ossa che favoriscono il movimento delle gambe. Queste ossa svolgono ruoli fondamentali nel sostegno e nel movimento del corpo.

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Scapole costole rotule nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Ossa

Quando la definizione "Scapole costole rotule" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scapole costole rotule" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Ossa:

O Otranto S Savona S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scapole costole rotule" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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