La Soluzione ♚ Scapole omeri tibie La definizione e la soluzione di 4 lettere: Scapole omeri tibie. OSSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Scapole omeri tibie: Un osso è una parte anatomica solida dei vertebrati; l'insieme delle ossa di un dato animale ne costituisce lo scheletro. È costituito da una matrice extracellulare molto dura e compatta, mineralizzata, e da una componente di cellule, tra cui abbondano gli osteociti. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Un osso è una parte anatomica solida dei vertebrati; l'insieme delle ossa di un dato animale ne costituisce lo scheletro. È costituito da una matrice extracellulare molto dura e compatta, mineralizzata, e da una componente di cellule, tra cui abbondano gli osteociti. ossa f pl plurale di osso; sottintende che siano considerate come un tutt'uno Il calcio è necessario per rafforzare e preservare ossa e denti (per estensione) il corpo umano vado a letto a riposare le ossa (senso figurato) le spoglie mortali le sue ossa riposano nella tomba di famiglia Sillabazione òs | sa Pronuncia IPA: /'ssa/ Etimologia / Derivazione vedi osso Citazione Sinonimi spoglie Varianti (di animali) ossi Proverbi e modi di dire in carne e ossa : in persona

OSSA

