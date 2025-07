a pubblico ufficiale: reato da Codice Penale nei cruciverba: la soluzione è Resistenza

RESISTENZA

Curiosità e Significato di Resistenza

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Resistenza, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Resistenza? Resistenza è il reato che si configura quando una persona oppone forza o resistenza a un pubblico ufficiale che svolge un suo dovere, come un agente di polizia. Significa mettere in atto comportamenti che ostacolano l’azione delle forze dell'ordine, rendendo difficile o impossibile il loro intervento. È un comportamento che il diritto punisce severamente per tutelare l’autorità e l’ordine pubblico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Offrirla a pubblico ufficiale è reatoSvolge funzioni di pubblico ufficialeÈ punito dal codice penaleQuella d asta è un reato penaleAzioni da codice penale

Come si scrive la soluzione Resistenza

Hai davanti la definizione "a pubblico ufficiale: reato da Codice Penale" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

E Empoli

S Savona

I Imola

S Savona

T Torino

E Empoli

N Napoli

Z Zara

A Ancona

