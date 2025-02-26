Dà luce ai locali interni

Home / Soluzioni Cruciverba / Dà luce ai locali interni

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Dà luce ai locali interni' è 'Cortile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORTILE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dà luce ai locali interni" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dà luce ai locali interni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Cortile? Un cortile è uno spazio aperto all’interno di un edificio o tra più strutture, spesso circondato da mura o colonne. La sua funzione principale è quella di illuminare e ventilare gli ambienti interni, creando un collegamento tra l’interno e l’esterno. Questi spazi contribuiscono anche a migliorare l’estetica e la privacy di una proprietà, offrendo un’area di relax o di ritrovo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Dà luce ai locali interni nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cortile

Quando la definizione "Dà luce ai locali interni" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dà luce ai locali interni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cortile:

C Como O Otranto R Roma T Torino I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dà luce ai locali interni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L area dietro casaSpazio scoperto nell interno di un edificioDà luce alla casaDanno luce ai locali interniSi dà ai neonatiDà luce alle stanze interneSi dà ai pavimentiGenericamente indumenti da indossare ai piedi