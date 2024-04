La definizione e la soluzione di 7 lettere: Danno luce ai locali interni. CORTILI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Cortili del cuore (, Gokinjo Monogatari, lett. "Racconti del vicinato") è un manga shojo scritto e disegnato da Ai Yazawa, pubblicato in Giappone sulla rivista Ribon di Shueisha dal febbraio 1995 all'ottobre 1997. In Italia è stato pubblicato da Planet Manga (Panini Comics) dall'aprile 1999 al maggio 2000. Dal manga è stato tratto un anime di 50 episodi, prodotto da Toei Animation e andato in onda in Giappone su TV Asahi tra il settembre 1995 e il settembre 1996; in Italia è stato trasmesso, con il titolo Curiosando nei cortili del cuore, su Italia 1 dall'agosto all'ottobre 1998. Tra il 1995 e il 1997 sono uscite delle light novel, ...

cortili m

plurale di cortile

Sillabazione

cor | tì | li

Etimologia / Derivazione