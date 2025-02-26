Asciutto e magro

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Asciutto e magro' è 'Segaligno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SEGALIGNO

Perché la soluzione è Segaligno? Il termine segaligno descrive una persona che presenta un aspetto asciutto e magro, evidenziato da un fisico snello e una pelle sottile. Questa parola si riferisce a chi ha una corporatura sottile, spesso associata a uno stile di vita sobrio o a condizioni di salute che evitano l'accumulo di grasso. La descrizione enfatizza la delicatezza e la leggerezza dell'aspetto fisico, rendendo il termine particolarmente adatto a identificare individui con tali caratteristiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Asciutto e magro". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Asciutto e magro nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Segaligno

La definizione "Asciutto e magro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Asciutto e magro" conferma che la soluzione 'Segaligno' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Segaligno

S Savona E Empoli G Genova A Ancona L Livorno I Imola G Genova N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Asciutto e magro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Segaligno' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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