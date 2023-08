Magro per i patimenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Magro per i patimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EMACIATO

Significato/Curiosità : Magro per i patimenti

"Magro per i patimenti" o "emaciato" descrive uno stato fisico estremamente sottile e debilitato di una persona a causa di malattie, carenze alimentari o difficoltà. Le ossa sporgono sotto la pelle tesa, i muscoli sono visibilmente ridotti e il volto appare scavato. Questa condizione suggerisce sofferenza e deprivazione, evocando empatia per il disagio della persona coinvolta. L'emaciamento può derivare da malattie come l'anoressia o in contesti di povertà estrema. L'uso di questi termini evoca un'immagine di fragilità e vulnerabilità, richiamando l'attenzione verso la necessità di cura e sostegno.

