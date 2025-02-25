Vicini al territorio

Home / Soluzioni Cruciverba / Vicini al territorio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vicini al territorio' è 'Limitrofi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

LIMITROFI

Perché la soluzione è Limitrofi? Le aree limitrofe sono quelle zone che si trovano immediatamente vicino a un determinato territorio, condividendo confini e caratteristiche geografiche. Questi spazi spesso collaborano tra loro per sviluppare attività economiche, culturali o ambientali, rafforzando l'identità locale e favorendo scambi tra comunità diverse. La presenza di territori limitrofi può influenzare le decisioni di pianificazione e sviluppo, creando un tessuto territoriale più coeso e integrato. La comprensione di queste aree aiuta a gestire meglio le risorse e le relazioni tra i diversi enti coinvolti.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vicini al territorio" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vicini al territorio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Vicini al territorio nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Limitrofi

In presenza della definizione "Vicini al territorio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vicini al territorio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Limitrofi:

L Livorno I Imola M Milano I Imola T Torino R Roma O Otranto F Firenze I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vicini al territorio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Gruppo di colli vicini al monte GrappaVicini al cuoreAssoggettamento d un territorio al proprio dominioUna pianta adatta a terreni salini vicini al mareI siciliani più vicini al continente