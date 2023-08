Una pianta adatta a terreni salini vicini al mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una pianta adatta a terreni salini vicini al mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SUAEDA

Significato/Curiosita : Una pianta adatta a terreni salini vicini al mare

Donax l., 1753) o canna domestica è una pianta erbacea perenne e dal fusto lungo, cavo e robusto, che cresce in terreni anche relativamente poveri. la sua... B. sm. suaeda arcuata bunge suaeda argentinensis a. soriano suaeda arguinensis maire suaeda articulata aellen suaeda asphaltica boiss. suaeda australis... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

