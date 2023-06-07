Assoggettamento d un territorio al proprio dominio

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Assoggettamento d un territorio al proprio dominio' è 'Conquista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONQUISTA

Perché la soluzione è Conquista? La conquista rappresenta l'atto di assoggettare un territorio al proprio dominio, passando dalla semplice presenza o interesse alla presa effettiva di controllo. Attraverso la conquista, un gruppo o uno stato impone la propria sovranità, spesso con l'uso della forza o di strategie politiche, su aree precedentemente indipendenti o sotto il controllo di altri. Questo processo comporta modifiche profonde nelle strutture sociali, economiche e culturali delle zone coinvolte, lasciando un’impronta duratura nella storia e nel paesaggio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Assoggettamento d un territorio al proprio dominio". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Assoggettamento d un territorio al proprio dominio nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Conquista

Questa pagina è dedicata alla definizione "Assoggettamento d un territorio al proprio dominio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Assoggettamento d un territorio al proprio dominio" conferma che la soluzione 'Conquista' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Conquista

C Como O Otranto N Napoli Q Quarto U Udine I Imola S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Assoggettamento d un territorio al proprio dominio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Conquista' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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