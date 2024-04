La Soluzione ♚ Canta con le Storie Tese

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Canta con le Storie Tese. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ELIO

Curiosità su Canta con le storie tese: Da giudicare come una coincidenza. nel corso della carriera con gli elio e le storie tese, rocco tanica ha adottato ulteriori soprannomi estemporanei... L'elio (dal greco , hlios, "Sole") è l'elemento chimico della tavola periodica che ha numero atomico 2 e simbolo He. È il secondo elemento, dopo l'idrogeno, ed è anche il secondo elemento del blocco s e il secondo e ultimo elemento del primo periodo del sistema periodico. È un gas nobile incolore, inodore, insapore, non tossico e inerte. Si presenta come gas monoatomico. Dopo l'idrogeno, è l'elemento più leggero e più abbondante nell'universo osservabile, essendo presente in circa il 24% della massa totale elementare, che è più di 12 volte la massa di tutti gli elementi più pesanti insieme: la sua abbondanza è simile a questi dati ...

