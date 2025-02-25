Prevale in Parlamento

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Prevale in Parlamento' è 'Maggioranza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAGGIORANZA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Prevale in Parlamento" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prevale in Parlamento". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Maggioranza? La maggioranza rappresenta il gruppo di parlamentari che ottiene più voti rispetto agli altri, influenzando le decisioni e le leggi approvate. È fondamentale nelle dinamiche politiche, poiché determina l'esito delle deliberazioni e sostiene le proposte del governo. La sua presenza garantisce stabilità e capacità di approvare la normativa desiderata. In Parlamento, la maggioranza prevale, essendo il principale elemento di potere e decisione.

Prevale in Parlamento nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Maggioranza

In presenza della definizione "Prevale in Parlamento", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prevale in Parlamento" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Maggioranza:

M Milano A Ancona G Genova G Genova I Imola O Otranto R Roma A Ancona N Napoli Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prevale in Parlamento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

