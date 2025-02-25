Si prendono maggiormente in estate

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si prendono maggiormente in estate' è 'Ferie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FERIE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si prendono maggiormente in estate" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si prendono maggiormente in estate". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Ferie? Le ferie rappresentano un periodo dell’anno che molte persone attendono con ansia, poiché consente di prendersi una pausa dal lavoro e dedicarsi al riposo o a viaggi. Questo intervallo di tempo si concentra prevalentemente nella stagione estiva, quando le condizioni climatiche favoriscono momenti di relax all’aperto o in località di villeggiatura. Durante le ferie, si possono dedicare più tempo alla famiglia e agli hobby, approfittando delle giornate più lunghe e soleggiate.

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Si prendono maggiormente in estate nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ferie

Se la definizione "Si prendono maggiormente in estate" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si prendono maggiormente in estate" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ferie:

F Firenze E Empoli R Roma I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si prendono maggiormente in estate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Giorni pagati di vacanza dal lavoroLe vacanze dei lavoratoriSi prendono dal lavoroSi fa sentire di più in estateSi prendono sbagliandoSi prendono durante le lezioniSi prendono per andare di corpoSi prendono dopo una riflessione