RARA AVIS

Curiosità e Significato di Rara Avis

Hai risolto il cruciverba con Rara Avis? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Rara Avis.

Perché la soluzione è Rara Avis? Rara avis è un'espressione latina che significa letteralmente uccello raro. Viene usata per descrivere una persona o una cosa unica, eccezionale e difficile da trovare. È un modo elegante per sottolineare l'unicità e il valore speciale di qualcuno o qualcosa che si distingue dalla massa. In sintesi, rappresenta qualcosa di prezioso e inestimabile nel suo genere.

Come si scrive la soluzione Rara Avis

Hai davanti la definizione "Persona eccezionale in latino" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

A Ancona

R Roma

A Ancona

A Ancona

V Venezia

I Imola

S Savona

