PRO CAPITE

Curiosità e Significato di Pro Capite

La parola Pro Capite è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pro Capite.

Perché la soluzione è Pro Capite? Per persona in latino si traduce con l’espressione pro capite. Questo termine indica un valore o una quantità calcolata su ogni singolo individuo di una popolazione, come il reddito, la spesa o la produzione. È spesso usato per analizzare dati economici o sociali in modo più equo e rappresentativo, permettendo di confrontare diverse comunità o Paesi. È uno strumento utile per comprendere meglio le disparità o i progressi.

Come si scrive la soluzione Pro Capite

Hai trovato la definizione "Per persona in latino" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

R Roma

O Otranto

C Como

A Ancona

P Padova

I Imola

T Torino

E Empoli

