Finemente decorate

Home / Soluzioni Cruciverba / Finemente decorate

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Finemente decorate' è 'Miniate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MINIATE

Perché la soluzione è Miniate? La parola miniate si riferisce a piccole opere d’arte, spesso decorate con dettagli elaborati e raffinati. Queste creazioni si distinguono per la loro delicatezza e cura nei particolari, evidenziando un livello elevato di precisione e maestria. Le miniate sono spesso utilizzate per abbellire codici miniati, manoscritti e oggetti religiosi, conferendo eleganza e pregio. La loro caratteristica principale è la decorazione accurata, che rende ogni pezzo unico e prezioso, riflettendo un’arte minuziosa e finemente decorata.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Finemente decorate". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Finemente decorate nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Miniate

Se la definizione "Finemente decorate" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Finemente decorate" conferma che la soluzione 'Miniate' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Miniate

M Milano I Imola N Napoli I Imola A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Finemente decorate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Miniate' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Dipinte con delicati disegniFinemente sminuzzatoDecorate dalla primaveraFinemente decoratiSi lavora finementeFinemente sminuzzati