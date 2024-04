La Soluzione ♚ Finemente sminuzzati

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Finemente sminuzzati. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TRITI - TRITATI

Curiosità su Finemente sminuzzati: Tapolòn (pronuncia piemontese: /tapu'l/) o tapulone è uno spezzatino finemente sminuzzato, tradizionalmente a base di carne di asino, piatto tipico di borgomanero... Il salame d'la doja (nome ufficiale) o salam dla doja (nome piemontese corretto secondo la grafia codificata), salame della duia (in italiano), è un insaccato di carne di maiale tipico di Novara, Biella e Vercelli. Prende il nome dalla doja (in latino dolium), il boccale di terracotta. dove viene lasciato a maturare.

