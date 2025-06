Facilita l accordatura nei cruciverba: la soluzione è Diapason

DIAPASON

Curiosità e Significato di "Diapason"

Perché la soluzione è Diapason? Il termine diapason si riferisce a un dispositivo a forma di U che emette una nota musicale precisa quando viene colpito, rendendolo uno strumento fondamentale per l'accordatura degli strumenti musicali. La sua frequenza standard è di 440 Hz, corrispondente alla nota La, ed è utilizzato dai musicisti per garantire che gli strumenti siano sintonizzati correttamente. In sostanza, il diapason è un simbolo di armonia e precisione nel mondo della musica.

Come si scrive la soluzione Diapason

Se "Facilita l accordatura" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

I Imola

A Ancona

P Padova

A Ancona

S Savona

O Otranto

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T N S E C R I À I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SINCERITÀ" SINCERITÀ

